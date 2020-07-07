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Сегодня в дома большинства петрозаводчан вернется горячая вода

Новости. Общество
09:07, 08 Июля 2020
фото: © АО "ПКС-Тепловые сети"
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АО "ПКС-Тепловые сети" возобновляет подачу горячего водоснабжения в большинство районов Петрозаводска.

С 10.00 будут созданы условия для подключения населения к горячей воде. Напоминаем, что подключение непосредственно внутридомовых сетей производят управляющие компании жилых домов, от скорости их работы в том числе зависит время подключения к теплоснабжению конкретных абонентов.

За время проведения испытательных работ сотрудники АО "ПКС-Тепловые сети" выявили 73 дефекта на сетях горячего водоснабжения. Все они были устранены. Опрессовка и модернизация сетей – процесс трудоемкий: в течение двух недель сотрудники "РКС-Петрозаводск" работали на сетях без выходных, в период подключения потребителей и регулировки гидравлического режима также будут работать усиленные бригады.

В этом году АО "ПКС-Тепловые сети" осуществляет два крупных инвестиционных проекта – модернизация сетей на улицах Красноармейская и Железнодорожная. Объем инвестиций составляет более 13 и 29 миллионов рублей соответственно, также в рамках производственной программы в данный момент ведутся работы по замене сетей на улице Калинина. Горячая вода в районы улиц Красноармейская, Железнодорожная и Калинина тоже придет завтра – для удобства потребителей были созданы временные схемы теплоснабжения. Работы по модернизации сетей АО "ПКС-Тепловые сети" планирует завершить к началу отопительного сезона.

Все новости РКС:

- www.facebook.com/roscomsys;
- https://vk.com/rks_petrozavodsk
- Сайт АО "ПКС-Тепловые сети" http://pks-teplovyeseti.ru.

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