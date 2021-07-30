Сегодня в Карелии горит 9823 гектара леса

Сводку о лесопожарной обстановке на 2 августа дали в правительстве Карелии.

На 2 августа на 10.00 в Карелии действуют 5 лесных пожаров на площади 9823 га в Муезерском, Пряжинском и Суоярвском районах. Все 5 пожаров локализованы. За период с 30 июля по 1 августа новых возгораний не обнаружено.

Суоярвский район

Лесной пожар в квартале 156 Вешкельского лесничества (750 га), пожар перешел с территории Пряжинского района 16.07.2021 (с квартала 68 Сяпсинского лесничества). Всего на пожаре работают 31 человек и 4 единицы техники, 30 июля пожар локализован на площади 750 га. Проводится окарауливание.

Пряжинский район

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 102 Сяпсинского лесничества на площади 3300 га (300 га – выгорело болото). Обнаружен 11 июля. Привлечены к тушению пожара 32 человека и 2 единицы техники. 30 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Крупный лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 130 Сяпсинского лесничества на площади 4973 га (965 га – выгорело болото). Обнаружен 15 июля. Привлечены к тушению пожара 33 человека и 3 единицы техники. Проводится окарауливание. На 27 июля пожар локализован.

Лесной пожар на территории Пряжинского района в квартале 4 Сяпсинского лесничества (авиационная зона) на площади 700 га. Обнаружен 16 июля Привлечены к тушению пожара 23 человека и 3 единицы техники. 23 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Муезерский район

Крупный лесной пожар действует в квартале 9 Ругозерского лесничества. Площадь 100 га (30 га – выгорело болото). Обнаружен 13 июля. Работают на пожаре 5 человек. На вечер 23 июля пожар локализован. Проводится окарауливание.

Ранее Парфенчиков снял режим ЧС в Карелии из-за стабилизации ситуации с лесными пожарами.