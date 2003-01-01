Сегодня в Карелии с 8 утра открылись избирательные участки

12, 13 и 14 сентября в республике пройдут муниципальные выборы.
Жители Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского муниципальных округов выберут депутатов Советов первого созыва.
Также выборы состоятся в отдельных населенных пунктах 7 муниципальных районов (Калевальский, Кондопожский, Лоухский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский и Пудожский).
Узнать - будут ли выборы в вашем районе или поселении республики, можно с помощью цифровых сервисов ЦИК России «Информирование о выборах и референдумах и сроках их проведения».
Время работы избирательных участков с 8.00 до 20.00 часов.
Возможность проголосовать вне помещения предоставляется избирателям, которые по уважительной причине не могут прийти на свой избирательный участок в дни голосования. Такими причинами могут быть:
- состояние здоровья;
- инвалидность;
- необходимость ухода за лицами, в этом нуждающимися, а также иные причины.
До 14.00 14 сентября 2025 года обратитесь в участковую комиссию письменно или устно (по телефону) или передайте просьбу через родственников, знакомых или иных лиц.
Если Вы успешно подали заявление для участия в дистанционном электронном голосовании, не забудьте проголосовать с 8.00 12 сентября до 20.00 14 сентября на портале дистанционного электронного голосования.
Почти 4000 жителей четырех муниципальных образований – Кемского, Лахденпохского, Медвежьегорского и Муезерского округов – сделали свой выбор в пользу современного формата волеизъявления граждан.