Сегодня в Петрозаводск приедет маэстро Гергиев

Музыкальный театр Карелии 30 апреля примет ХVII Московский пасхальный фестиваль, основателем и художественным руководителем которого является знаменитый дирижер Валерий Гергиев.

Как стало известно, артисты во главе с Валерием Гергиевым приедут в столицу Карелии на специальном поезде.

Вечером 30 апреля петрозаводскую публику ожидает встреча с симфоническим оркестром Мариинского театра и одним из самых прославленных виолончелистов мира Дэвидом Герингасом (Литва).

Московский Пасхальный фестиваль проводится с 2002 года при поддержке правительства Москвы, министерства культуры РФ. Художественный руководитель фестиваля — Валерий Гергиев. За годы своего проведения Московский Пасхальный фестиваль из музыкального праздника превратился в один из культурных символов общенационального значения. Крупнейший музыкальный форум России ежегодно собирает десятки тысяч слушателей.