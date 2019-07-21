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Новости. Общество
10:52, 21 Июля 2019
фото: Столица на Онего

Сегодня в Петрозаводске ГИБДД будет массово проверять водителей на состояние опьянения

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В воскресенье и понедельник на территории Петрозаводска пройдут профилактические мероприятия "Контроль трезвости", сообщили в ГИБДД города.

В ведомстве напомнили, что за 6 месяцев в Петрозаводске зарегистрировано 5 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых 10 человек получили травмы.

За этот же период 293 водителя отстранены от управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Основной целью рейда "Контроль трезвости", который пройдет 21 и 22 июля, является пресечение нарушений водителями, управляющими транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция в очередной раз обращается к участникам дорожного движения: Уважаемые петрозаводчане, не преступайте закон сами и не допускайте, чтобы ваш родственник, близкий человек или просто знакомый садился за руль в состоянии опьянения! Пресекайте подобные нарушения или сообщайте о них в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

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Комментарии

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кир
2019-07-21 11:13:46
Проверять то можно. А взятки не брать слабо?
Гость
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