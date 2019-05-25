Сегодня в Петрозаводске пройдет подводный субботник

В 12.00 горожан приглашают поучаствовать в двух субботниках, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В окрестностях пруда Каменный карьер состоится "Большой ПОД- и НАДВОДНЫЙ субботник". Мероприятие организует школа дайвинга Water World.



Сайт администрации Петрозаводска

В это же время начнется экологическая акция в парке Защитников города, проводимая по инициативе общественной организации "Народный контроль".