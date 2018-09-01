Сегодня в Петрозаводске пройдет Ресторанный день

По теме
Загрузка...
Арт-пространство "Agriculture-club" проводит в столице Карелии Фестиваль еды и празднует новоселье.
Открытие "Ресторанного дня" состоится сегодня в 15.00. Об этом сообщает паблик Agriculture_club в соцсети.
"Сегодня в 15.00 наш Ресторанный день открывает новую эру в истории Agriculture_club. Поедим, послушаем песен, пообщаемся. Семь роскошных народных ресторанов, шикарная атмосфера, концерт от Квартирника! Нас ждет великий день вместе с музыкантами, рестораторами и друзьями",- сообщают организаторы праздника.
Agriculture_club в новом сезоне переехал и теперь располагается по адресу ул. Коммунальная, д. 20-а.
По теме
Выбор читателей
27.08.2018, 14:54
27.08.2018, 14:12
28.08.2018, 08:05
26.08.2018, 11:27
25.08.2018, 11:35
27.08.2018, 10:42
Аналитика
31.08.2018 11:50
Тема недели
Представители министерства обороны и Российского военно-исторического общества завершили раскопки в районе урочища Сандармох.
29.08.2018 16:06
29.08.2018 10:57
27.08.2018 14:54
22.08.2018 16:23
Чтиво
28.08.2018 10:00
Без политики
В лаборатории робототехники "Технолэнд" уверены: в Карелии должны не только рубить лес, но и осваивать современные технологии. Поэтому лаборатория ждет талантливых и заинтересованных в знаниях детей.
16.08.2018 13:40
16.08.2018 11:13
Медиа
31.08.2018 13:20
Опрос
Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?
Комментарии