Сегодня в Петрозаводске пройдет Ресторанный день

Арт-пространство "Agriculture-club" проводит в столице Карелии Фестиваль еды и празднует новоселье.

Открытие "Ресторанного дня" состоится сегодня в 15.00. Об этом сообщает паблик Agriculture_club в соцсети.

"Сегодня в 15.00 наш Ресторанный день открывает новую эру в истории Agriculture_club. Поедим, послушаем песен, пообщаемся. Семь роскошных народных ресторанов, шикарная атмосфера, концерт от Квартирника! Нас ждет великий день вместе с музыкантами, рестораторами и друзьями",- сообщают организаторы праздника.

Agriculture_club в новом сезоне переехал и теперь располагается по адресу ул. Коммунальная, д. 20-а.