Сегодня в Петрозаводске зальют бетоном яму, где 10 машин потеряли колеса

На улице Шотмана 3 апреля будут проводить ямочный ремонт, поэтому может быть временно затруднено движение, предупредили в администрации Петрозаводска.

Сегодня, 3 апреля, в период с 11 часов дня в связи с производством работ по ликвидации повреждений дорожного полотна может быть временно затруднено движение автомобилей по участку улицы Шотмана между улицами Железнодорожной и Мурманской.

Восстановление асфальтобетонного слоя будет производиться с применением специальной ремонтной бетонной смеси, позволяющей использование в условиях высокой влажности и низких температур окружающей среды.

Администрация просит водителей учитывать возможные задержки при движении по этому участку, быть особо внимательными и заранее планировать маршрут.

Напомним, 30 марта в яме на улице Шотмана 10 машин повредили колеса.