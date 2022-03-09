Сегодня в стационарах Карелии врачи спасают жизни 584 коронавирусных больных

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 129 человек, двое ковидных больных умерли, сообщается на странице главы Минздрава Карелии Михаила Охлопкова.

На 16 марта в Республике Карелия зарегистрированы 129556 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 16959 детей.

За прошедшие сутки выявлены 129 инфицированных (19- дети), из них непривитых – 109 (84,5%).

В ковидных стационарах получают лечение 584 пациента, в состоянии средней тяжести – 554 человека, в тяжёлом – 26 (из них непривитых - 23).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 122459 человек, за последние сутки – 208.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1430 человек.