Сегодня в центре Петрозаводска откроется ярмарка с товарами местных производителей

Торговые ряды с товарами местных производителей будут работать с 23 по 25 сентября на площади Кирова в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики приглашает жителей и гостей города на ярмарку в честь старинного карельского праздника День Кегри.

Для предков День Кегри знаменовал окончание старого и начало нового хозяйственного года. Это праздник урожая и завершения сезонных сельскохозяйственных работ.

Ярмарка будет открыта с 23 по 25 сентября — ежедневно с 12 до 19 часов. На ней свои товары представят карельские производители. Посетители смогут приобрести овощную, мясную, молочную, рыбную, пчеловодческую, хлебобулочную продукцию. В субботу с 13 до 15 часов на площади Кирова запланирована праздничная программа, посвященная Дню Кегри. Для гостей выступят творческие коллективы, а семьи смогут поучаствовать в развлекательных интерактивах. Кроме того, всех желающих ждёт угощение ухой из форели, приготовленной на открытом огне.

Также в субботу Минсельхоз проведет среди посетителей конкурс «Наш карельский урожай» по трём номинациям: «Картофель-великан», «Свёкла-гигант», «Морковь-чемпион».

Для участия в конкурсе все желающие 24 сентября с 12 до 13 часов могут представить в павильон администрации праздника выращенную на приусадебных участках овощную продукцию (картофель, свёкла, морковь). Организаторы по весу определят самые большие овощи среди принесённых конкурсантами.

Победители получат призы. Их вручат на сцене во время праздничной концертной программы.