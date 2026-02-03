Сегодня во всём мире отмечают День борьбы против рака

В рамках Всемирного дня борьбы против рака власти и благотворительные организации Карелии рассказали о мерах поддержки онкологических пациентов в регионе.

По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, ежегодно в республике регистрируют около трёх тысяч новых случаев онкозаболеваний. Более половины из них выявляются на ранних стадиях. Для организации своевременной помощи в регионе создана трёхуровневая система: первичные онкологические кабинеты, центры амбулаторной онкологической помощи в районах и Республиканский онкологический диспансер.

Параллельно с медицинской помощью важную роль играет комплексная поддержка пациентов. Благотворительный фонд имени Арины Тубис оказывает психологическую помощь, содействует в организации паллиативного ухода, проводит лечебные и реабилитационные мероприятия. В фонде работает служба персональных кураторов.

Дополнительную поддержку можно получить в добровольческой группе взаимопомощи «Сильные духом».

Контакты для связи:

Телефон кураторской службы фонда: 8 921 624 50 20.

Общий телефон фонда: 8 921 228 54 33.

Эксперты и врачи сходятся во мнении: современная медицина даёт реальный шанс на восстановление, а своевременная диагностика и всесторонняя поддержка — ключевые факторы в борьбе с заболеванием.



Ранее мы выяснили, что строительство онкологического центра в Петрозаводске начнётся в 2027 году. Между тем на 100 тысяч жителей республики приходится примерно 684 онкобольных. Наша республика по-прежнему лидирует по заболеваемости раком в России.