Сегодня водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Массовые проверки пройдут 8 января.
За 12 месяцев 2023 года в Петрозаводске произошло 13 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 17 — получили травмы. Об этом сообщили в паблике городской Госавтоинспекции.
Как отметили в источнике, в сравнении с 2022 годом наблюдается незначительный рост происшествий и пострадавших, а вот количество погибших в ДТП увеличилось с 1 до 4 человек.
В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 8 января в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».
Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.
О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание