Сегодня водителей Петрозаводска проверят на трезвость

Массовые проверки пройдут 8 января.

За 12 месяцев 2023 года в Петрозаводске произошло 13 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 4 человека погибли, 17 — получили травмы. Об этом сообщили в паблике городской Госавтоинспекции.

Как отметили в источнике, в сравнении с 2022 годом наблюдается незначительный рост происшествий и пострадавших, а вот количество погибших в ДТП увеличилось с 1 до 4 человек.



В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД, 8 января в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».



Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении.



О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД. Телефоны: 715-900, 78-44-44.