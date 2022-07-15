Сегодня водителей в Петрозаводске проверят на трезвость

В городе 18 июля продет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции Петрозаводска предупредили о профилактическом мероприятии «Контроль трезвости», которое пройдет в городе сегодня, 18 июля.

Всех, ставших свидетелями нетрезвого вождения, просят сообщать в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.

«В настоящее время сотрудники ГИБДД несут службу с использованием персональных носимых видеорегистраторов „Дозор-77“, которые применяются при общении с участниками дорожного движения, при досмотре транспортных средств, при составлении актов недостатков улично — дорожной сети и т. д. Материалы аудио — видеозаписей, полученные с применением персонального носимого устройства, могут быть отнесены к доказательствам по делу об административном правонарушении», — напомнили в Госавтоинспекции карельской столицы.