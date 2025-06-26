Водителей ждет массовая проверка на дорогах

В Госавтоинспекции предупредили о проведении рейда «Контроль трезвости».

27 июля в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Нетрезвое вождение является крайне опасным нарушением, которое многократно увеличивает риск возникновения ДТП с непоправимыми последствиями.

По итогам 5 месяцев на территории Карелии наблюдается значительный рост ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Так, зарегистрировано 20 ДТП, в которых 30 человек травмированы, четверо погибли.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу Госавтоинспекции Петрозаводска по телефонам: 715-900, 78-44-44.

Ранее петрозаводчанин без прав попался на угоне автомобиля и мотоцикла. В обоих случаях он был не трезв.