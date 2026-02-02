Сегодня завершается регистрация на Спартакиаду трудовых коллективов

Регистрация на второй этап Спартакиады трудовых коллективов Республики Карелия — лыжную эстафету — завершается сегодня, 2 февраля, в 23:00 (МСК).

Первый этап Спартакиады — Многоборье ГТО — подошёл к концу дружно и ярко, сообщает Центр спортивной подготовки.

На втором этапе людей ждёт Лыжная эстафета в рамках Республиканской Спартакиады трудовых коллективов на Кургане.

Это эстафета 4×2000 м свободным стилем. Состав команды — 4 человека: два мужчины и две женщины с разделением по возрастной категории (до 35 лет и 36+).

К участию уже заявились 20 команд.

Мероприятие пройдет 8 февраля на стадионе «Курган» в Петрозаводске.

Напомним, зимний рыбатлон прошел на озере Шуезеро в Карелии.







