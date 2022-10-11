 «Сейчас не до жиру»: в парламенте Карелии назвали зарплаты пожарных

Депутаты парламента Карелии обратились к Минфину с просьбой рассмотреть возможность увеличения зарплаты спасателей-пожарных регионального государственного комитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Этот вопрос поднимался сегодня в Законодательном собрании при обсуждении проекта республиканского бюджета на 2023 год.

По словам председателя комитета Олега Полякова, спасатели-пожарные, которые работают в этой организации, получают зарплату на 20% меньше, чем их коллеги в Главном управлении МЧС по РК. Госкомитет по ОЖ и БН финансируется из республиканского бюджета, а ГУ МЧС — из федерального.

«Федеральный пожарный приходит, поступает на работу, у него ничего нет — ни классности, ни опыта, и первый месяц — 30 тысяч. А потом у него опыт появляется, классность появляется, надбавки всевозможные и получает 40», — пояснил председатель парламентского комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев.

По его словам, у пожарных-спасателей госкомитета по ОЖ и БН зарплата составляет около 26 тыс. рублей.

Шугаев и другие депутаты парламента обратились к представителю Минфина рассмотреть вопрос об увеличении размера зарплат региональных пожарных.

«Я понимаю, сейчас не до жиру, но просьба рассмотреть этот вопрос», — сказал председатель парламентского комитета.