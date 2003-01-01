До конца 2025 года в России обновят 580 общеобразовательных учреждений.

По всей стране активно продолжается модернизация и строительство объектов образования — школ, детских садов и колледжей. «Единая Россия» совместно с Минпросвещения РФ по поручению президента реализует инициативу, направленную на обновление учебной инфраструктуры во всех регионах.

— В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов, — рассказал секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском штабе, посвященном промежуточным итогам программы.

По его словам, совместные действия родителей, педагогов, партийцев и министерства позволили завершить большой объем работ к 1 сентября. До конца года капремонт будет проведен еще в 580 школах, а в целом с 2022 года было обновлено уже 5602 школьных здания. Также при поддержке партии удалось досрочно выполнить поручение главы государства о строительстве 1300 новых общеобразовательных учреждений. ЕР вместе с родителями и учителями контролирует ход работ на каждом этапе — от создания проекта до приемки учреждения.

— Перечень работ за счет софинансирования из федерального бюджета дополнен ремонтом спортивных сооружений и отдельно стоящих санитарных узлов. То есть программа комплексно охватывает не только школы, но и школьные территории, — рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

С текущего года действие программы распространяется на детские сады и колледжи. По словам министра, до конца года планируется отремонтировать 143 дошкольных учреждения и 78 организаций СПО. В перспективе до 2030 года в регионах появятся 150 новых стандартных и 12 передовых школ, а также 100 детсадов. Часть объектов введут в эксплуатацию уже в 2027 году.

Кроме того, перед началом учебного года ЕР инициировала несколько акций, направленных на повышение безопасности участников образовательного процесса. Так, в рамках партпроекта «Безопасные дороги» состоялось мероприятие «Дом — школа — дом». Активисты выявили учреждения, рядом с которыми есть опасные участки дорог, отсутствуют тротуары, предупреждающие знаки или светофоры.

По мнению экспертов, инициатива президента, которую совместно реализуют ЕР, Минпросвещения и региональные команды — это наглядный пример эффективного взаимодействия между правительством, партией и гражданским обществом.

— Важно, что контроль на всех этапах осуществляется не только сверху, но и с непосредственным участием родителей и педагогов, через механизмы народной программы и общественных штабов. Это обеспечивает адресность и качество работ, — поделился мнением политолог, директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Мартынов.