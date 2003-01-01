Секреты борьбы с осенней хандрой раскрыли в психиатрической больнице Карелии

В Республиканской психиатрической больнице рассказали, как сохранить ясность ума в дождливый сезон.
Оптимистичный взгляд на вещи — главный секрет борьбы с унылым настроением, преследующим многих людей в хмурый осенний период, считают специалисты Республиканской психиатрической больницы.
— Найдите позитивные моменты даже в самой дождливой погоде! Это прекрасный шанс провести время с родными, заняться любимыми увлечениями или просто порадоваться уюту своего дома, — отметили эксперты.
Кроме того, для поддержания бодрого самочувствия медики посоветовали заниматься спортом или физкультурой, слушать расслабляющую музыку, чаще встречаться с друзьями, смотреть захватывающие фильмы, готовить различные лакомства и, конечно же, побольше читать.
— Пусть каждая непогода будет лишь поводом для самосовершенствования и новых приятных моментов! — резюмировали врачи.
