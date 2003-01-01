Секреты продления молодости и сохранения женского здоровья раскроют на BEAUTY-конференции в Петрозаводске

8 ноября в Петрозаводске пройдёт первая на Северо-Западе BEAUTY-конференция, призванная осветить проверенные методы сохранения красоты и женского здоровья. Перед жительницами Карелии выступят топовые эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.
8 ноября в отеле «PITER INN» на площади Гагарина, 1 в Петрозаводске состоится масштабная BEAUTY-конференция в формате девичника, призванная уберечь женщин от рискованных экспериментов с внешностью и представить им проверенные методы сохранения красоты и здоровья. В течение дня перед жительницами республики выступят более 20 экспертов из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска. Среди приглашённых специалистов — гинекологи, эндокринологи, диетологи, косметологи и пластические хирурги.
Программа будет разделена на два блока. В лектории гостьи смогут узнать о женском здоровье, естественном омоложении и радикальных методах, а также о новых операциях, например, эндоскопических подтяжках. Отдельный круглый стол проведут для местных косметологов. Практическая часть развернётся в большой экспо-зоне, где все желающие смогут протестировать процедуры: от массажей и диагностики кожи до уходовых методик, заменяющих инъекции.
Участницы конференции смогут лично пообщаться с врачами и представителями брендов, получить персональные рекомендации по здоровью и питанию, а также протестировать косметику — от натуральной карельской до премиальной европейской. Мероприятие станет навигатором в мире красоты, помогая делать осознанный и безопасный выбор.
