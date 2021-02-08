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Секс-туристам из Финляндии предложат бесплатный препарат против ВИЧ перед поездкой в Россию и Таиланд

Новости. Общество
23:30, 08 Февраля 2021
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Финские власти намерены сэкономить на лечении заразившихся с помощью профилактических лекарств.

Финляндия собирается включить препараты для профилактики ВИЧ-инфекции в число лекарств, приобретение которых нуждающимися будет финансироваться через систему государственного здравоохранения. Как сообщило Yle, с июля нынешнего года эти препараты станут бесплатными для гомо- и бисексуалов, работников секс-индустрии, а также для тех, кто практикует секс-туризм в Россию, Таиланд и другие страны с неблагоприятной ситуацией с ВИЧ-инфекцией. Однако при необходимости препарат смогут получить все сексуально активные люди, у кого бывают случайные партнеры. Для этого понадобится заключение профильного врача.

Как отмечает Yle, эффективность доконтактной профилактики оценивается в 99% и доказана на всех категориях пациентов. С помощью такого шага финские власти намерены сэкономить на лечении заразившихся. По расчетам экспертов, профилактика ВИЧ обойдется бюджету страны примерно в сто раз дешевле, чем лечение.

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Комментарии

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кир
2021-02-09 00:22:17
Не нужны нам такие туристы. Визы не давать.
театральный критик
2021-02-08 23:36:45
финских пенсов на деньги разводят.
Гость
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