Секс-туристам из Финляндии предложат бесплатный препарат против ВИЧ перед поездкой в Россию и Таиланд

Финские власти намерены сэкономить на лечении заразившихся с помощью профилактических лекарств.

Финляндия собирается включить препараты для профилактики ВИЧ-инфекции в число лекарств, приобретение которых нуждающимися будет финансироваться через систему государственного здравоохранения. Как сообщило Yle, с июля нынешнего года эти препараты станут бесплатными для гомо- и бисексуалов, работников секс-индустрии, а также для тех, кто практикует секс-туризм в Россию, Таиланд и другие страны с неблагоприятной ситуацией с ВИЧ-инфекцией. Однако при необходимости препарат смогут получить все сексуально активные люди, у кого бывают случайные партнеры. Для этого понадобится заключение профильного врача.

Как отмечает Yle, эффективность доконтактной профилактики оценивается в 99% и доказана на всех категориях пациентов. С помощью такого шага финские власти намерены сэкономить на лечении заразившихся. По расчетам экспертов, профилактика ВИЧ обойдется бюджету страны примерно в сто раз дешевле, чем лечение.