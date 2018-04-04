Сексологи рассказали, каким должен быть идеальный секс

Недавнее исследование, проведенное учеными из Института Кинси, показало, каким должен быть идеальный секс.

Ученые рассказали не только сколько должен длиться половой акт, но и как часто.

Доктор Джастин Лехмиллер утверждает, что идеальность секса можно вычислить по его количеству и качеству, на которую указывает длительность полового акта. Также ученый заявил, что по мере того, как люди становятся старше, шансы на развитие хронических заболеваний повышаются, а это, в свою очередь, отрицательно сказываются на частоту и качество сексуальной активности.

Результаты исследований показали, что для молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет идеальным показателем считается заниматься любовью 112 раз в год или два раза в неделю. Людям от 30 до 39 лет рекомендуется иметь секс 86 раз в год, что в среднем составляет 1,6 раза в неделю. Люди в возрасте от 40 до 49 лет могут заниматься сексом только 69 раз в год. Это составляет 1,3 раза в неделю. Идеальной продолжительностью секса ученые назвали 5,4 минуты без прелюдий, пишет ВладТайм.