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Новости. Общество
23:30, 04 Апреля 2018

Сексологи рассказали, каким должен быть идеальный секс

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Недавнее исследование, проведенное учеными из Института Кинси, показало, каким должен быть идеальный секс.

Ученые рассказали не только сколько должен длиться половой акт, но и как часто.

Доктор Джастин Лехмиллер утверждает, что идеальность секса можно вычислить по его количеству и качеству, на которую указывает длительность полового акта. Также ученый заявил, что по мере того, как люди становятся старше, шансы на развитие хронических заболеваний повышаются, а это, в свою очередь, отрицательно сказываются на частоту и качество сексуальной активности.

Результаты исследований показали, что для молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет идеальным показателем считается заниматься любовью 112 раз в год или два раза в неделю. Людям от 30 до 39 лет рекомендуется иметь секс 86 раз в год, что в среднем составляет 1,6 раза в неделю. Люди в возрасте от 40 до 49 лет могут заниматься сексом только 69 раз в год. Это составляет 1,3 раза в неделю. Идеальной продолжительностью секса ученые назвали 5,4 минуты без прелюдий, пишет ВладТайм.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
эдуард3
2018-04-05 00:42:09
Старый солдат .

Я старой закладки , стыдно читать.
Но, как всегда, не могу промолчать:)
Много исследовал, много менял.
Книжку об этом даже писал.

Советы давал соседям, друзьям.
Все по минутам раскладывал там!
Видел я разных в жизни бойцов
Их санитарки лечили до слез.

Сколько минут - ответ , очень простой.
Женщину любишь - все будет путем.
Правда путем лишь будет тогда
Если она любит тебя.

Да, молодежи трудно понять
Им бы во что-нибудь быстро кидать...
Раз так кидают - кинет и их
Знаете кто?! - ну конечно же Жизнь!:)

Вот всем простой из жизни совет
На ночь не ешь жирный обед.
Душик контрастный прими с утреца
С работы придешь, на пробежку пора!

Волю свою всегда укрепляй
И тренировки не пропускай.
Тогда лишь добьешься минут золотых
Будешь любим и будешь велик:)




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