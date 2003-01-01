Секции для поворота налево появились на светофорах в Октябрьском районе Петрозаводска

Организация движения изменилась в Октябрьском районе карельской столицы.

На пересечении Октябрьского проспекта и Мурманской улицы в Петрозаводске установили светофоры с дополнительными секциями для поворота налево, сообщили в Госавтоинспекции города.

— Кроме этого, перед перекрёстком установлены знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам», — добавили там.

Правоохранители призвали автомобилистов быть внимательными при передвижении по указанному участку дороги и соблюдать ПДД.

Ранее стало известно, что на пересечении Октябрьского проспекта и Московской улицы в столице Карелии запретили поворот налево. Согласно новой схеме, движение по Октябрьскому проспекту возможно только прямо и направо.