Секции для поворота налево появились на светофорах в Октябрьском районе Петрозаводска

Организация движения изменилась в Октябрьском районе карельской столицы.
На пересечении Октябрьского проспекта и Мурманской улицы в Петрозаводске установили светофоры с дополнительными секциями для поворота налево, сообщили в Госавтоинспекции города.
— Кроме этого, перед перекрёстком установлены знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам», — добавили там.
Правоохранители призвали автомобилистов быть внимательными при передвижении по указанному участку дороги и соблюдать ПДД.
Ранее стало известно, что на пересечении Октябрьского проспекта и Московской улицы в столице Карелии запретили поворот налево. Согласно новой схеме, движение по Октябрьскому проспекту возможно только прямо и направо.