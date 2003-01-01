Реклама на сайте
На седьмом небе. Апарт-отель «Тайвас» открыл свои двери для гостей Петрозаводска
06 октября, 18:07
«Нахимовцы. Янтарный берег»: о том, что у Калининграда особенная стать
06 октября, 14:15
В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20
Секции для поворота налево появились на светофорах в Октябрьском районе Петрозаводска
Сегодня 14:45 Дорожная хроника
Организация движения изменилась в Октябрьском районе карельской столицы.

фото: © ГАИ Петрозаводска

На пересечении Октябрьского проспекта и Мурманской улицы в Петрозаводске установили светофоры с дополнительными секциями для поворота налево, сообщили в Госавтоинспекции города.

— Кроме этого, перед перекрёстком установлены знаки 5.15.1 «Направление движения по полосам», — добавили там.

Правоохранители призвали автомобилистов быть внимательными при передвижении по указанному участку дороги и соблюдать ПДД.

Ранее стало известно, что на пересечении Октябрьского проспекта и Московской улицы в столице Карелии запретили поворот налево. Согласно новой схеме, движение по Октябрьскому проспекту возможно только прямо и направо.

Николай Филатов
доктор географических наук
Не все озера реагируют на потепление климата одинаково
О том, почему резко обмелели карельские озера и реки

подробнее

