Секция самбо появится в одном из микрорайонов Петрозаводска

Юные самбисты, проживающие на Древлянке, смогут заниматься недалеко от дома.

Теперь ребята из микрорайона Древлянка-5 в Петрозаводске смогут заниматься самбо, сообщил глава Минобразования и спорта Карелии в личном профиле.

По словам Романа Голубева, занятия будут организованы на базе школы № 55 и проводиться под руководством тренера-преподавателя спортивной школы Олимпийского резерва № 5, мастера спорта по самбо Рудольфа Горячих.

Министр отметил, что работа секции стала возможна благодаря сотрудничеству спортивных школ с общеобразовательными организациями, что, в свою очередь, способствует развитию массового спорта шаговой доступности.

«Благодаря федеральному проекту „Спорт — норма жизни“ нацпроекта „Демография“ с каждым годом у наших спортсменов появляется все больше возможностей для активного и здорового образа жизни», — подчеркнул руководитель республиканского Минобразования.

«Желаю юным самбистам успехов и высоких спортивных достижений!», — написал Роман Голубев.

Напомним, ранее министр сообщил, что спортсменка из Карелии поборется за победу на международном турнире по боксу.