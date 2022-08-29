Секцию бокса откроют для детей отдаленного микрорайона Петрозаводска

Спортивная школа Олимпийского резерва № 5 объявила об открытии секции по боксу в Железнодорожном районе.

На базе средней школы № 35 будут организованы занятия по боксу. Об этом сообщили в администрации города.

Появление новых секций на базе образовательных учреждений позволяет детям, особенно живущим в отдаленных районах города, заниматься спортом рядом с домом.

— Этот год стал для нас очень продуктивным в части развития спорта шаговой доступности и увеличения охвата занимающихся физической культурой и спортом в разных районах города, — отметил руководитель СШОР № 5 Антон Годинов.

В День знаний, в преддверии открытия секции по боксу, ведущие спортсмены и тренеры СШОР № 5 — мастера спорта Максим Макаров и Виктор Пирогов — провели мастер-класс для учеников школы № 35.

Подробная информация о наборе и начале занятий будет размещена дополнительно на сайте и в группе спортивной школы № 5.

Ранее сообщалось, в Карелии восстанавливают спортшколу, где учились Лариса Лазутина и Евгения Медведева.