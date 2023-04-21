Сельчанка в Карелии с пользой прошлась по магазинам с чужой банковской картой

В полиции Суоярвского округа возбудили уголовное дело о краже с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Суоярвского муниципального округа поступило заявление о краже от жительницы одного из поселков.



Женщина рассказала, что как-то вернулась домой из магазина и заметила, что ей стали приходить сообщения об оплате покупок. Неизвестный потратил более 1,6 тысячи рублей.

Полицейские установили, что к краже причастна 58-летняя жительница этого же поселка. Подозреваемая во всем призналась и рассказала, что увидела чужую карту на магазинном прилавке и забрала ее, а позже оплатила продукты питания в нескольких магазинах. Ущерб она обязалась возместить.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, рассказали в республиканском МВД.