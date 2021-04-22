Сельхозпредприятия Карелии сократили производство продукции

Производство сельскохозяйственной продукции в Карелии в первом квартале 2021 года сократилось на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–март 2021 года.

«В сельскохозяйственных организациях…по оперативным расчётам, производство скота и птицы на убой (в живом весе) снизилось на 15,8%, молока — на 6,8%, яиц — на 31,2% по сравнению с январём-мартом 2020 года», — говорится в документе. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».