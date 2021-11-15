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Сельхозпредприятия Карелии в 2021 году резко сократили производство

Новости. Экономика
12:22, 22 Декабря 2021
фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

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Официальная статистика показала значительное сокращение производства в сельском хозяйстве Карелии за 11 месяцев 2021 года.

По данным Карелиястата, сельхозпредприятия сократили производство скота и птицы на убой в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9%, молока — на 7,6%.

Общий объем производства скота и птицы с учетом личных подсобных хозяйств населения уменьшился на 16,6%, молока -на 7,1%, яиц — на 7,5%.

По сравнению с 1 декабря 2020 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 8,4%, поголовье свиней — на 12,0%, овец и коз — на 5,4%.

 

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Комментарии

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Д.Ю
2021-12-22 14:04:27
А выборы-то уже скоро
Изя
2021-12-22 13:49:10
Лабинов ещё в должности ? Кто знает ???))) :)
Сергеич
2021-12-22 13:17:46
А на хрена им чего-то производить? Поддержку получают, на это и живут...
Экспeрд
2021-12-22 12:41:10
Фрау эмми выразила озабоченность васиным молоком, который от правосудия скрывается у соседей с таким же климатом ?
Offff
2021-12-22 12:47:21
Экспeрд, а что сказала Баба Валя Гамбурская ? Это же ее электорат не работает ..
Виктор
2021-12-22 12:35:16
Вот этот вопрос и надо задавать "знаменитому" министру Минсельхоза РК. Где этот человек засветился, там предприятия получают судебные иски или штрафы.
Гость
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