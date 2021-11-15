Сельхозпредприятия Карелии в 2021 году резко сократили производство

Официальная статистика показала значительное сокращение производства в сельском хозяйстве Карелии за 11 месяцев 2021 года.

По данным Карелиястата, сельхозпредприятия сократили производство скота и птицы на убой в живом весе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,9%, молока — на 7,6%.

Общий объем производства скота и птицы с учетом личных подсобных хозяйств населения уменьшился на 16,6%, молока -на 7,1%, яиц — на 7,5%.

По сравнению с 1 декабря 2020 года поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 8,4%, поголовье свиней — на 12,0%, овец и коз — на 5,4%.