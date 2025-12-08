Сельхозугодья больше не попадут под застройку

Сведения о границах сельхозугодий внесут в Единый государственный реестр недвижимости.

Информация о границах сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения будет отображаться в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Пашни, сенокосы, пастбища нельзя будет вывести из сельхозоборота, присоединяя их к населенным пунктам или предоставляя для строительства. Изменения в федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» одобрил 9 декабря Комитет Совета Федерации по аграрно-промышленной политике и природопользованию.

По словам первого заместителя профильного комитета Совфеда, сенатора от Карелии Игоря Зубарева, внесение в ЕГРН сведений о границах таких участков защитит от необоснованного перевода сельхозземли.

- Мы должны создавать условия для ввода угодий в хозяйственный оборот и их целевого использования, защищать сельхозземли от разбазаривания. На сельхозугодьях должны работать фермеры и агропредприятия, а не строиться коттеджные поселки и турбазы. Законопроект позволит закрепить границы сельхозземель в ЕГРН. Это предотвратит необоснованный перевод земель в другие категории, - считает Игорь Зубарев.

Статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий на заседании комитета назвал данный законопроект историческим решение для аграрной сферы.

- Наконец-то мы сельхозугодья опишем и привяжем к конкретным земельным участкам. Мы с Минсельхозом договорились, что пока сведения о сельхозугодьях не появятся в ЕГРН, границы этих земель будут определяться по тем данным, которые содержаться в информационной системе министерства. Чтобы в переходный период ни у кого не было соблазна принимать решения по выводу сельхозугодий, - сказал статс-секретарь.

Председатель Комитета Совфеда по аграрно-промышленной политике и природопользованию Александр Двойных отмтил, что Минсельхоз совместно с регионами активно работает над введением в оборот сельхозземель. Ежегодно на учет ставится не менее 650 тысяч гектар для дальнейшего предоставления сельхозпроизводителям.

Игорь Зубарев напомнил, в Карелии по поручению главы республики в 2023–2024 годах была проведена инвентаризация сельхозземель. Благодаря этому удалось увеличить количество земель, переданных в хозяйственное пользование.

- Только за 7 месяцев 2025 года фермерам и сельхозпроизводителям Карелии было предоставлено 9 634 га земель. Это на 90% больше, чем за весь прошлый год. Аграрии могут спокойно возделывать землю, что очень важно для продовольственной безопасности нашей страны, - считает Игорь Зубарев.

Ранее сообщалось, Минсельхоз РФ разрабатывает систему рейтингов регионов по эффективности муниципального земельного контроля и результатам вовлечения сельхозугодий в оборот.