«Съели цветы на клумбе»: кто первым пришел на прием в администрацию на юге Карелии (ФОТО)

Удивительно добрый и милый пост разместили в паблике администрации поселка Харлу.

В паблике рассказали о том, кто с утра уже побывал на приеме в поселковой администрации.

«Первые посетители администрации пришли с утра на прием. Съели цветы на клумбе и ушли гулять дальше», — сообщили в паблике.

В кадре пятнистый представитель семейства оленевых на фоне здания администрации в поселке Харлу невозмутимо смотрит в объектив фотоаппарата.

На другом фото видно, что красавец-олень с удовольствием поглощает растения на клумбе.









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