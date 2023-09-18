Селяне решили возродить старинную деревню в Карелии

Жители деревни на берегах Онежского озера возрождают ее вместе с традициями и обычаями.

Известный карельский фотограф Илья Тимин вместе с молодежной командой спортивно-экологического клуба «Пилигрим» побывал в старинной деревне Пяльма в Пудожском районе Карелии, что стоит на берегу одноименной реки. Он рассказал о древней часовне и о том, как местные жители возрождают свою малую родину, первое упоминание о которой относится к 1375 году.

«Раньше здесь проживало 500 человек, а сейчас круглогодично живёт не более десяти. Жители Пяльмы надеются возродить жизнь в деревне вместе с её традициями и обычаями. Здесь проводятся конкурсы, а в одном из деревенских домов открыли музей, где можно познакомиться с местным фольклором», — написал Илья Тимин.

Древняя часовня Илии Пророка, построенная в XVIII веке, по словам фотографа, теперь располагается в центре современной деревни, а вокруг часовни располагается старинное кладбище.

Также Илья Тимин представил ролик про деревню, где использовались современные и архивные кадры.