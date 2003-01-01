Селянин из Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку

Мужчина решил вынести из дома своего знакомого «всё, что посчитал ценным».
55-летний житель деревни Медвежьегорского района обокрал своего приятеля, пока тот находился на работе, сообщили в МВД Карелии.
— Потерпевший вернулся домой с ночной смены и собирался выпить кофе, но в привычном месте его не нашел. Кроме того, из холодильника пропала колбаса и другие продукты, а из комнаты — косметичка с украшениями, в которой хранились часы, кольцо и браслет. Сумма ущерба превысила 8 000 рублей, — рассказали в ведомстве.
Взломщик признался, что проник в дом своего знакомого поздним вечером, сняв оконную раму на веранде, и забрал оттуда «всё, что посчитал ценным».
В итоге полную драгоценностей косметичку вернули законному владельцу, а вот украденные продукты питания безвозратно исчезли в желудке подозреваемого.
Теперь фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы.
