Село Деревянное в Карелии проголосовало за кандидата от «Единой России»

Новым главой Деревянского сельского поселения Прионежского района избран работник местной администрации Андрей Романов.

В минувшее воскресенье, 20 марта, в девяти районах Карелии прошли муниципальные выборы. Самая высокая конкуренция наблюдалась в Деревянском сельском поселении Прионежского района, где местные жители напрямую выбирали своего главу.

На пост муниципального руководителя претендовали семь кандидатов – как партийных, так и самовыдвиженцев. В итоге, по данным Центральной избирательной комиссии, победу одержал кандидат от «Единой России», работник местной администрации Андрей Романов. Его поддержали 313 человек, или около 36% граждан, принявших участие в голосовании. Ближайший конкурент Романова – кандидат от «Справедливой России», пенсионер Алексей Востриков – получил 251 голос в свою поддержку, или 29% от общего числа участников выборов.