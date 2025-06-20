Село Реболы отметит День коренных народов большой культурной программой

Жителей и гостей приглашают станцевать круугу, попробовать силы в карельских ремеслах и узнать секреты национальной кухни.

9 августа в Международный день коренных народов мира Ребольский дом культуры в Муезерском районе подготовил большую программу. Мероприятия пройдут на хуторе Григорьев-Наволок.

«Центральным событием станет хоровод „Крууга“. Все желающие смогут окунуться в ритмы старинных карельских танцев. Вместе разучим народные движения и почувствуем единение с многовековыми традициями», — рассказала заведующая Ребольским домом культуры Наталья Коляда.

Кроме того, жителей и гостей села приглашают на экскурсию по хутору, во время которой можно будет погрузиться в жизнь карельской деревни, какой она была много десятилетий назад.

«Можно будет научиться плести и чинить рыбацкие сети, поучаствовать в сенокосе и написать письмо чернилами. А женщинам наверняка будет интересно освоить основы карельской вышивки и вязания крючком домотканых половичков. Расскажем и традиционных рецептах: как наши предки готовили карельские пироги, уху и рыбники, ягодные кисели, морсы и каши», — добавила заведующая ДК Наталья Коляда.

В программе также традиционные народные забавы — качели на канате и игра на ложках. Завершится праздник чаепитием с домашними пирогами.

Стартует культурная программа 9 августа в 13.00.