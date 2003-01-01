Село в карельском Поморье может остаться без связи с миром из-за разрушающегося моста

Ни автолавка, ни машина скорой помощи не могут проехать по аварийной переправе, соединяющей село с большой дорогой.

Жители села Колежма Беломорского района обратились к местным властям с просьбой отремонтировать деревянную переправу, разваливающуюся у них на глазах. Об этом гласит пост, опубликованный на странице «Колежма Поморье» в социальной сети ВКонтакте.

— До нас не может доехать скорая помощь, машина с продуктами, пожарная. Единственный магазин в селе прекратит своё существование по причине того, что автолавка с трудом добирается до него по аварийному мосту. При этом больше половины местных жителей — люди пенсионного возраста, — пишет подписчица аккаунта Елена Лёгкая.

Представители администрации округа пока что никак не комментировали сложившуюся в Колежме ситуацию.