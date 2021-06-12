Реклама на сайте
Прислать новость
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности»
12.06.2021 23:16
В Петрозаводске детей в садике пытались накормить гнильем (ФОТО) 9
12.06.2021 15:44
Собянин продлил выходные в Москве до 19 июня из-за роста коронавируса 2
12.06.2021 15:17

Сельская воспитательница в Карелии лишилась дома из-за чиновников

Новости. Общество
11:34, 13 Июня 2021
фото: © Анна Ларионова

В Карелии Прионежский суд обязал сельскую воспитательницу Анну Ларионову разобрать часть построенного семейного дома на участке, выданном ей государством.

Мотивация суда заключалась в том, что большая часть земли, на которой Ларионова решила заняться ИЖС, находится в границах территории обнаруженного объекта культурного наследия «Стоянка Шуя ХХII». Суд также обязал районную воспитательницу провести спасательные археологические работы. Теперь сельскому специалисту Ларионовой предстоит разбирать то, что она успела построить, а затем погружаться в вопросы археологии. На демонтаж и раскопки у воспитательницы денег нет. Она намерена продолжать судиться с чиновниками.

«Как они объясняют, это объект археологического наследия, - на данный земельный участок якобы ступала нога древнего человека. То есть там какие-то можно раскопки производить и можно найти какие-то артефакты. Мы, когда рыли котлован под фундамент, ничего там не нашли. Вообще ничего», - рассказала «Столице на Онего» Анна Ларионова.

У Анны Ларионовой есть гражданский супруг и несовершеннолетний сын. Она трудится воспитателем в детском саду поселка Шуя. Там же она получила землю от государства под строительство дома, поскольку являлась молодым специалистом на селе.

Подробнее читайте в статье «Воспитательница и древние артефакты».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Generalus87
2021-06-13 12:16:04
Пусть свяжется с Цмугуновыми, они процедуру не исполнения решения суда знают назубок
кир
2021-06-13 13:33:59
Generalus87, а ты чего ноешь? Сторонник богатея Гошкиева, - сказал кот.
кир
2021-06-13 12:13:49
Мы про взрывы, про пожары
Сочинили ноту ТАСС…
Но примчались санитары
И зафиксировали нас.©
Не наши проблемы, - сказал кот.
Вася
2021-06-13 11:57:48
Лучше быть бедным и больным
Вася
2021-06-13 11:55:07
Учитывая, что средний класс с 17 тысяч начинается, то уже состоятельные люди, видимо)
Вася
2021-06-13 11:44:49
Надо дом снести,что на месте кинотеатра Сампо ,и рынок голиковский напротив который,тоже.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.06.2021, 22:57
Любарский высказался о гибели подростков на Онежском озере в Петрозаводске
11.06.2021, 22:14
В Петрозаводске спасатели нашли тела утонувших в Онежском озере подростков (ВИДЕО)
12.06.2021, 13:42
Стали известны подробности трагедии на Онежском озере в Петрозаводске
06.06.2021, 14:03
Скандальное кафе «Мангал» закрылось в Петрозаводске
11.06.2021, 20:55
Появились подробности ЧП на озере в Петрозаводске, где подростки не вышли из воды
12.06.2021, 10:03
Утонувшие девятиклассники в Онеге в Петрозаводске не дожили до выпускного 9 дней

Аналитика

10.06.2021 16:35
Капитал
«Неизвестные люди открыли краны» 2
Россельхознадзор намерен выяснить, что за «дрянь» завезли в Заонежье под видом «рыбного гидролизата» из Мурманской области.
Воспитательница и древние артефакты 3
09.06.2021 15:10
Клиники на Чайкиной. Удалить все лишнее без боли и следа!
08.06.2021 16:40
В технопарке «Южная промзона» начнут полировать уникально тонкие слябы
08.06.2021 16:30
«Мы пользуемся лишь тем, что наросло само» 3
08.06.2021 11:37
Вся аналитика

Чтиво

12.06.2021 23:16
Личное мнение
«Самое ужасное - то самое чувство беспомощности»
Главный редактор «Столицы на Онего» Наталья Захарчук стала очевидцем спасательной операции на Онежском озере, когда утонули трое подростков.
Клиники на Чайкиной. Осторожно, лето: как пережить травму, не испортив отдых
08.06.2021 12:00
«Порядок с чистого листа» 12
21.05.2021 12:20
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»