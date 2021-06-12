Сельская воспитательница в Карелии лишилась дома из-за чиновников

В Карелии Прионежский суд обязал сельскую воспитательницу Анну Ларионову разобрать часть построенного семейного дома на участке, выданном ей государством.

Мотивация суда заключалась в том, что большая часть земли, на которой Ларионова решила заняться ИЖС, находится в границах территории обнаруженного объекта культурного наследия «Стоянка Шуя ХХII». Суд также обязал районную воспитательницу провести спасательные археологические работы. Теперь сельскому специалисту Ларионовой предстоит разбирать то, что она успела построить, а затем погружаться в вопросы археологии. На демонтаж и раскопки у воспитательницы денег нет. Она намерена продолжать судиться с чиновниками.

«Как они объясняют, это объект археологического наследия, - на данный земельный участок якобы ступала нога древнего человека. То есть там какие-то можно раскопки производить и можно найти какие-то артефакты. Мы, когда рыли котлован под фундамент, ничего там не нашли. Вообще ничего», - рассказала «Столице на Онего» Анна Ларионова.

У Анны Ларионовой есть гражданский супруг и несовершеннолетний сын. Она трудится воспитателем в детском саду поселка Шуя. Там же она получила землю от государства под строительство дома, поскольку являлась молодым специалистом на селе.

Подробнее читайте в статье «Воспитательница и древние артефакты».