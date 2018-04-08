Сельские дома культуры в Карелии дождались капитального ремонта

Ремонт домов культуры пройдет в нескольких населенных пунктах республики.

В этом году капитально отремонтируют сельские дома культуры в поселке Боровой, селе Кончезеро и поселке Волома, сообщает паблик Законодательного собрания в соцсети «Вконтакте».

«Наряду с Сяпсей и Новой Вилгой, учреждения Кондопожского, Муезерского и Калевальского районов вошли в число победителей конкурсного отбора министерства культуры Карелии»,- информируют в парламенте.

Сообщается, что общая сумма субсидии на обновление 5 объектов составит 6,4 млн рублей. Из них 6 млн - федеральное финансирование.

«Победители определили те работы, на которые будут направлены средства. Например, в Новой Вилге и Сяпсе приведут в порядок кровли»,- заявляют в Заксобрании