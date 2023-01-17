Сельские магазины в отдаленных местностях Карелии получат госсподдержку

Республиканский парламент внес поправки в региональный закон о развитии малого и среднего предпринимательства.

Парламент Карелии поддержал 16 февраля поправки главы республики Артура Парфенчикова в региональный закон о некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства. Как было отмечено на заседании Законодательного собрания республики, эти поправки предусматривают оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют стационарную торговлю в отдаленных и труднодоступных местностях.

«В Беломорском районе к труднодоступным населенным пунктам можно отнести Вирандозеро, Нюхчу, Колежму, Новое Машезеро, где предприниматели осуществляют эту деятельность уже более десяти лет, — рассказала коллегам депутат из Беломорского района Ирина Кузичева. — Теперь у них появилась возможность воспользоваться мерами господдержки»