Сельские школы в Карелии получат около 22 млн рублей на спортинвентарь

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Власти Карелии направят в 2019 году более 21,8 млн рублей на создание условий в сельских школах для занятия физкультурой.
В 2019 году в Карелии направят около 22 млн рублей на спортинвентарь в сельские школы, пишет ТАСС.
"В 2019 году в 23 школах Карелии, расположенных в сельской местности, будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. Объем финансового обеспечения в 2019 году составляет более 21,8 млн рублей, в том числе средства субсидии из федерального бюджета – 20,5 млн рублей", – рассказали в Министерстве образования Карелии.
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