Сельские власти в Карелии через суд обязали выйти в интернет

Суд постановил обязать сельские администрации в Лоухском районе предоставлять муниципальные услуги в электронном виде.

Как сообщили на сайте Лоухского районного суда, там были рассмотрены иски прокурора района к администрациям сельских поселений.

Прокурор установил, что сельские власти в Лоухском районе до сих пор не предоставляют муниципальные услуги в электронном виде. Более того, у них не было даже собственных сайтов.

Суд постановил, что администрации сельский поселений района должны в течение одного года перейти на предоставление муниципальных услуг в электроном виде.