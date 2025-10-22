Первый в Карелии кабинет финансовой доступности открылся в Беломорском округе

Стало известно, кто будет обучать жителей посёлка Летнереченского управлению личными финансами.
В посёлке Летнереченском Беломорского округа открылся первый в Карелии кабинет финансовой доступности, сообщила глава округа Ирина Филиппова на своей странице ВКонтакте.
— Здесь будут проходить лекции, тренинги и консультации по управлению личными финансами, защите от мошенников и использованию онлайн-сервисов, — рассказала она «Столице на Онего».
Содействие при проведении занятий будут оказывать сотрудники местной администрации.
— Целевая аудитория — жители посёлка, особенно пенсионеры и молодёжь, — добавила Ирина Филиппова.