Сельское хозяйство в Карелии пошло в рост на фоне спада промышленности

Производство сельскохозяйственной продукции в Карелии за 8 месяцев 2022 года выросло на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия» за январь–август.

Резкий рост производства сельхозпродукции начался в июле и продолжился в августе.

Это произошло на фоне спада промышленности Карелии. Как сообщалось ранее, за 8 месяцев 2022 года промышленное производство в республике сократилось на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.