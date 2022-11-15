Сельское хозяйство в Карелии растет одновременно со спадом промышленности

Объём производства сельскохозяйственной продукции в Карелии январе–октябре 2022 года вырос на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Это следует из данных из доклада Карелиястата «Социально-экономическое положение Республики Карелия».

Ситуация в сельском хозяйстве характеризовалась ростом производства молока на 1,5% и одновременно снижением производства скота и птицы на 10,4%, яиц — на 2,4%.

Кроме того, поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,9%, поголовье свиней уменьшилось на 15,1%.

Рост в сельском хозяйстве произошел на фоне спада промышленности Карелии. Как сообщалось ранее, промышленное производство за тот же период сократилось на 7,4%.