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Сельскохозяйственная ярмарка сегодня закрылась в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Общество
13:04, 13 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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Сегодня прекратилась торговля на сельхозярмарке у ТРК "Лотос Плаза".

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня утром посетители сельскохозяйственной ярмарки не смогли совершить покупки, так как торговля была прекращена.

На вопросы покупателей охранники отвечали, что ждать открытия ярмарки сегодня не стоит.

"Сегодня торговли не будет, возможно, ярмарка откроется завтра", - неуверенно отвечали охранники.

Напомним, что в этом году сельскохозяйсвенная ярмарка, открывшаяся 9 октября на площади у ТРК "Лотос Плаза", официально проработала один день. А 10 октября торговую площадь посетил глава Карелии Артур Парфенчиков и приостановил торговлю из-за несоблюдения мер противоэпидемической безопасности. Глава республики издал распоряжение, в котором отметил, что возобновить работу ярмарка сможет лишь после того, как будут устранены нарушения и при условии соблюдения противоэпидемических мер. Позже Парфенчиков перечислил условия, которые должны быть выполнены, чтобы ярмарка смогла вновь открыться.

Но администрация ярмарки не стала дожидаться официального разрешения на открытие, и 11 октября, вопреки запрету губернатора, торговля была возобновлена. Приобрести фермерскую продукцию и сельхозтовары могли покупатели и 12 октября, а 13-го на площадь уже никого не пустили.

В пресс-службе правительства Карелии обещали объяснить ситуацию с закрытием сельскохозяйственной ярмарки.

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Комментарии

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zanoza
2020-10-13 13:25:09
Зачем же открывалась такая ярмарка в период пандемии? Кто может разумное объяснения дать действиям тех, кто сначала открыл ярмарку, а потом закрыл.
asusls
2020-10-13 13:35:11
zanoza, кто закрыл, тот и открыл.
Dima
2020-10-13 13:06:11
Вот черт. Как же без соленых огурцов-то теперь? Не задалась жизнь...
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