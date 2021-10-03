Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Корреспондент «Столицы на Онего» побывал на осенней ярмарке на улице Инженерной в Петрозаводске.
В столице Карелии на улице Инженерной открылась традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.
Власти республики заверяют, что в этом году свои товары на нее привезли более 130 производителей из 17 регионов России и что очень хорошо представлена продукция наших сельхозпроизводителей: овощи, мясо, рыба, сыры, ягоды, грибы и мед.
Однако в соцсетях первые посетители ярмарки рассказывают о своем разочаровании.
Основные претензии – высокие цены, товары сомнительного качества, грязь, мусор, антисанитария, не соблюдение элементарных норм по борьбе с коронавирусом.
Жалобы касаются и того, что собственно продуктов на ярмарке мало, зато много одежды, обуви и других товаров, не имеющих отношения к сельхозпроизводству.
Побывавший на ярмарке корреспондент "Столицы на Онего" убедился, что многие претензии справедливы.
Так, на ярмарке основная масса продавцов стоит за прилавками без масок и перчаток.
Прилавки не оборудованы защитными пленками или экранами.
Цены на ярмарке, действительно, кусаются.
И промтоваров здесь, пожалуй, не меньше, чем сельзозпродукции.
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