Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Корреспондент «Столицы на Онего» побывал на осенней ярмарке на улице Инженерной в Петрозаводске.

В столице Карелии на улице Инженерной открылась традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

Власти республики заверяют, что в этом году свои товары на нее привезли более 130 производителей из 17 регионов России и что очень хорошо представлена продукция наших сельхозпроизводителей: овощи, мясо, рыба, сыры, ягоды, грибы и мед.

Однако в соцсетях первые посетители ярмарки рассказывают о своем разочаровании.

Основные претензии – высокие цены, товары сомнительного качества, грязь, мусор, антисанитария, не соблюдение элементарных норм по борьбе с коронавирусом.

Жалобы касаются и того, что собственно продуктов на ярмарке мало, зато много одежды, обуви и других товаров, не имеющих отношения к сельхозпроизводству.

Побывавший на ярмарке корреспондент "Столицы на Онего" убедился, что многие претензии справедливы.

Так, на ярмарке основная масса продавцов стоит за прилавками без масок и перчаток.

Прилавки не оборудованы защитными пленками или экранами.

Цены на ярмарке, действительно, кусаются.

И промтоваров здесь, пожалуй, не меньше, чем сельзозпродукции.