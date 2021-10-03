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Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Новости. Общество
12:44, 03 Октября 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

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Корреспондент «Столицы на Онего» побывал на осенней ярмарке на улице Инженерной в Петрозаводске.

В столице Карелии на улице Инженерной открылась традиционная осенняя сельскохозяйственная ярмарка.

Власти республики заверяют, что в этом году свои товары на нее привезли более 130 производителей из 17 регионов России и что очень хорошо представлена продукция наших сельхозпроизводителей: овощи, мясо, рыба, сыры, ягоды, грибы и мед.

Однако в соцсетях первые посетители ярмарки рассказывают о своем разочаровании.

Основные претензии – высокие цены, товары сомнительного качества, грязь, мусор, антисанитария, не соблюдение элементарных норм по борьбе с коронавирусом.

Жалобы касаются и того, что собственно продуктов на ярмарке мало, зато много одежды, обуви и других товаров, не имеющих отношения к сельхозпроизводству.

Побывавший на ярмарке корреспондент "Столицы на Онего" убедился, что многие претензии справедливы.

Так, на ярмарке основная масса продавцов стоит за прилавками без масок и перчаток.

Прилавки не оборудованы защитными пленками или экранами.

Цены на ярмарке, действительно, кусаются.

И промтоваров здесь, пожалуй, не меньше, чем сельзозпродукции.

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Комментарии

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однозначно
2021-10-03 14:33:18
Почему-то молчит фукс, ширшина, слабунова.. Совпадение ? Не думаю :)
Вася
2021-10-03 13:57:08
Вы что, хотите как в Париже?
Гриша
2021-10-03 13:35:44
Вы же сами хотели рыночные отношения и КПСС на свалку истории. А теперь офф дрова у соседей тырит и ширшина ноет, что молоко мимо ейной наливайки в вологду ушло.
Off
2021-10-03 14:19:20
Гриша/ наташка ... :) И это пишет человек , который считает своей работой ..вылизыванием всех мест у хозяина, воровством косметики с магазинов и пуганием горожан своими старыми колготками :)
Гость
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