Сельскохозяйственная микроперепись завершилась в Карелии

Карелиястат сообщил о завершении сбора информации в рамках сельскохозяйственной микропереписи в регионе.

30 августа в Карелии, как и по всей стране, завершилась сельскохозяйственная микроперепись. Об этом информирует Карелиястат. В общей сложности за 30 дней работы предварительно переписано 69 766 объектов. Наибольшее их количество это личные подсобные хозяйства граждан в сельских поселениях.

«Позади самый трудоёмкий этап работы в проведении обследования — это сбор информации от респондентов переписчиками. По данным проводимых мониторингов, на установленные Росстатом даты перепись в нашем регионе проходила по плану», — говорится в сообщении Карелиястата.

После проведения контрольных мероприятий вся информация, полученная в ходе микропереписи, пройдет автоматизированную обработку и будет передана в Росстат.

Предварительные итоги переписи планируется подвести в IV квартале 2021 года, окончательные — в декабре 2022-го.