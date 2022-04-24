Сельскохозяйственное производство Карелии сократилось в первом квартале

Производство основных видов продукции сельского хозяйства Карелии за январь–март 2022 сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Снизилось производства скота и птицы на убой и яиц, но при этом увеличились надои молока.

Снижение произошло, в основном, за счет хозяйств населения, а в сельскохозяйственных предприятиях и у фермеров большинство показателей выросло.