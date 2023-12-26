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Сельскохозяйственное производство в Ладве будет возрождать инвестор из Петрозаводска

Новости. Экономика
10:50, 28 Декабря 2023
фото: пресс-служба правительства РК

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Правительство Карелии вместе с основным кредитором предприятия – «Россельхозбанком» - активно прорабатывало вопрос поиска инвестора для возобновления работы бывшего совхоза «Маяк».

В итоге инвестор был найден. Торги по реализации зданий бывшего совхоза «Маяк» выиграла петрозаводская компания ООО «Гранд Агро».

По словам генерального директора Татьяны Лукиной, объем работ по восстановлению деятельности сельхозпредприятия планируется колоссальный. В первую очередь, предстоит провести инвентаризацию приобретённого имущества, затем необходимо проанализировать рынок и понять, что выгодно выращивать на землях Прионежского района.

«В планах - возродить сельскохозяйственное производство в Ладве. Опыт в этой сфере есть, желание тоже. Мы уже приобрели часть сельхозтехники - тракторы и комбайны для посадки зерновых. Хотим вновь разработать землю, чтобы в дальнейшем выращивать рожь и ячмень,  чтобы была своя кормовая база. После восстановления и реконструкции коровников займёмся и животноводством. Помимо этого хотим установить отапливаемые теплицы, чтобы можно было выращивать овощи, причём круглогодично. Если все задуманное получится, то построим современное овощехранилище и завод по переработке овощей», - поделилась Татьяна Лукина.

Привлекать к работе будут как местных жителей, так и специалистов со всей Карелии. Территория большая, поэтому кроме восстановления старых объектов и строительства новых, в будущем здесь планируется построить жилье для сотрудников нового предприятия.

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