Сельскохозяйственную технику в Карелии постепенно переведут на природный газ

Минсельхоз России и «Газпром» будут совместно работать над расширением использования природного газа в агропромышленном комплексе.

Как сообщили в Минсельхозе Карелии, министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о сотрудничестве в области использования природного газа в качестве моторного топлива. Это позволит расширить его применение в агропромышленном комплексе.



Как отметил глава Минсельхоза России, за счет своей экологичности и экономичности газ имеет высокий потенциал в различных направлениях. Отраслевые предприятия уже не первый год постепенно наращивают количество автомобилей на газомоторном топливе.



На данный момент их порядка 15 тысяч. По словам министра, показатель будет увеличиваться, поскольку эксплуатационные расходы на 20% ниже дизельных аналогов. Кроме того, перспективным является использование газомоторного топлива в тракторах. Минсельхоз прорабатывает с Минпромторгом соответствующие изменения техрегламентов.



Ведомство стимулирует аграриев к использованию газа через инструменты господдержки. Так, в рамках льготного кредитования возможна покупка техники и оборудования для перевода автомобилей на газ, а также закупка передвижных газозаправочных комплексов.



Кроме того, вместе с «Газпромом», «Росагролизингом» и региональными органами управления АПК разрабатываются дополнительные виды поддержки, в том числе через льготный лизинг. Планируется запустить механизм уже в текущем году.



«Таким образом, подписание соглашения позволит нам скоординировать усилия для дальнейшего наращивания использования газа в АПК в качестве топлива. Это положительно повлияет не только на экономику сельского хозяйства, но и на экологическую ситуацию», - подчеркнул Дмитрий Патрушев.