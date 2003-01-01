Семь белорусских хоккеистов пополнили состав команды «Динамо-Карелия»

Минск и Петрозаводск подписали масштабное соглашение о сотрудничестве в сфере хоккея. Новым игрокам команды пожелал удачи глава Карелии Артур Парфенчиков после субботнего матча с петербургским «Динамо-576».

К совместной работе присоединились ключевые спортивные организации с обеих сторон: Министерство спорта Беларуси, минское «Динамо», Министерство образования и спорта Карелии и Карельская федерация хоккея.

Основными целями совместной работы станут поддержка детского и юношеского хоккея, чтобы сделать этот спорт более популярным и доступным; создание всех условий для подготовки будущих чемпионов и роста мастерства игроков; формирование сильного резерва для сборных России и Беларуси; организация совместных турниров, матчей и спортивных лагерей для любителей и профессионалов; привлечение большего количества людей к регулярным занятиям хоккеем.

Соглашение уже начало работать. Сразу семь перспективных белорусских хоккеистов пополнили состав команды «Динамо-Карелия».

— Это партнерство открывает новые возможности для белорусского и карельского хоккея: обмен опытом, совместные тренировки и укрепление спортивных связей между нашими республиками, — отметил директор Государственного училища олимпийского резерва в г. Кондопога Александр Воронов.

Отметим, что в минувшие выходные в Кондопоге, где базируется хоккейная команда «Динамо-Карелия», завершился предсезонный турнир на Кубок главы Карелии. Победителей и призеров поздравил руководитель республики Артур Парфенчиков.

Соревнования приурочили к 100-летию карельского общества «Динамо». Они были организованы в рамках заключенного в 2025 году соглашения по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея, подписанного между Правительством Карелии, Ассоциацией «Некоммерческое партнерство «Спортивный клуб «Хоккей Динамо Санкт-Петербург», Государственным училищем олимпийского резерва в Кондопоге и Карельским региональным объединением общества «Динамо».