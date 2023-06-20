Семь человек эвакуировали из горящего дома на сто квартир в Карелии (ФОТО)

Пожарные Беломорского района Карелии справились с огнем в пятиэтажном доме.
Днем 21 июня спасателям поступило сообщение о пожаре в доме №1 по улице Мерецкова в Беломорске. В здании шесть подъездов и 100 квартир.
К месту происшествия выехали сотрудники пожарной части № 61 Госкомитета Карелии по безопасности населения.
К прибытию первых пожарных горел балкон на третьем этаже, где от огня лопнули оконные стекла и пламя частично проникало внутрь жилья.
Всего на тушении пожара работали семь огнеборцев. Пострадавших нет. Эвакуировано 7 человек.
Причина и виновные устанавливаются, сообщили в паблике «ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району».
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