Семь человек эвакуировали из горящего дома на сто квартир в Карелии (ФОТО)

Пожарные Беломорского района Карелии справились с огнем в пятиэтажном доме.

Днем 21 июня спасателям поступило сообщение о пожаре в доме №1 по улице Мерецкова в Беломорске. В здании шесть подъездов и 100 квартир.



К месту происшествия выехали сотрудники пожарной части № 61 Госкомитета Карелии по безопасности населения.



К прибытию первых пожарных горел балкон на третьем этаже, где от огня лопнули оконные стекла и пламя частично проникало внутрь жилья.



Всего на тушении пожара работали семь огнеборцев. Пострадавших нет. Эвакуировано 7 человек.



Причина и виновные устанавливаются, сообщили в паблике «ГКУ РК «ОПС по Беломорскому району».